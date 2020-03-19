Як працює транспорт у Києві під час карантину

Урядовою постановою в України зупинено роботу метрополітенів, а також скасовано авіа-, залізничне та автобусне сполучення між містами та областями України.

З 17 березня в Україні та Києві зокрема припинив роботу метрополітен включно до 3 квітня (дата закінчення загальнонаціонального карантину).

Повністю припинено міжміське та міжобласне сполучення на автобусах чи за допомогою залізниці.

Авіакомпанії припинили усі вильоти з країни, окрім рейсів, призначених для евакуації.

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Міський транспорт у Києві курсує у звичайному режимі, однак під час перевезення у салоні має бути не більше 10 пасажирів одночасно. На рейси вийдуть додаткові автобуси, що дублюють маршрути ліній метро.

Йдеться про рух трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутного таксі.

Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

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