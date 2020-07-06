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Ворог на відстані автоматної черги: як ЗСУ дають відсіч бойовикам у Зайцевому

Шість ворожих обстрілів та один український військовослужбовець поранений. Така ситуація на передовій з початку цієї доби. Неспокійно було й напередодні. Щонайменше, вісім разів окупанти порушили тишу. Зважаючи на агресивну поведінку противника – українські армійці змушені були відкривати вогонь у відповідь.

Війна розділила селище Зайцеве навпіл. Одна його частина підконтрольна Україні, інша – в окупації.

Між укріпленнями українського війська і позиціями загарбників усього лише кількасот метрів , це за цивільними мірками. Мовою військових ворог на відстані автоматної черги.

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Перевага такої близькості до окупантів – ті вкрай рідко насипають із важкої зброї. А ще противника прекрасно видно і навіть чути, відтак нескладно передбачити.

А ось суттєвий мінус короткої дистанції – кремлівські посіпаки люблять підлазити поближче до наших воїнів. Опівночі бійці у тепловізор помітили силует. То вирішили натякнути, що гостей не чекають.

За добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим тиші, внаслідок чого було знищено двох бойовиків.Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників. Серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів втрат немає.

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