Найбільша діджитал-скульптура в Україні. З чорнобильської Дуги зробили арт-об’єкт

Після американського серіалу про Чорнобиль кількість іноземних туристів у зону відчуження істотно зростає. Вони їдуть дивитися на реактор, пройтися містом Прип’ять і подивитися на Дугу – одну з найбільших споруд для глушіння сигналу.

Українці ж ще до виходу серіалу почали роботу над культурним проектом Артефакт, мета якого не лише популяризувати Чорнобиль, але й переосмислити трагедію сучасними видами мистецтва.

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А також довести, що навіть занедбані радянські об’єкти можна використати для створення арт-мистецтва.

Мурал на стіні машинного залу Чорнобильської АЕС розміром майже 20 на 60 метрів є одним із найбільших в Україні. Називається він Погляд у майбутнє і символізує незламний потяг до життя, попри всі трагедії людства.

Головне арт-дійство з представленням діджітал-скульптури Сяйво Чорнобиля відбувається на покинутій радіолокаційній станції Дуга.

Величезна споруда 130 метрів у висоту та 700 метрів у довжину на годину стала основою для мистецького проекту Артефакт та посприяла встановленню одного з рекордів України. Дуга стала найбільшою в Україні діджітал-скульптурою.

Чорнобильське сяйво – фінальний акорд у створенні документального фільму Артефакт, який планують презентувати навесні до річниці Чорнобильської трагедії.

Своєю роботою організатори доводять, що зона відчуження може стати арт-локацією, яка буде притягувати до себе не лише апокаліптичними роздумами, а й сучасними витворами мистецтва.

Нагадаємо, поліція підозрює мешканку села Старі Соколи у підпалі Чорнобильської зони з метою помсти.

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