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Вплив коронавірусу на економіку: чи залучатимуться інвестиції в Україну

Пандемія Covid-19 вплинула на всі сфери нашого життя. У діловому житті коронавірус додав, зокрема, ще й такої негативної тенденції, як зменшення іноземних інвестицій в економіку України.

Та все ж вони є – далекоглядні інвестори враховують, що вірус минеться, а позиції на інвестиційному просторі варто вже завойовувати.

– Наші пріоритети не просто зробити інвестиції, а розвиток самої України. Тому наша компанія вважає пріоритетним завданням залучення та вкладення інвестицій у будівельну галузь та виробництво, – каже акціонер та головний виконавчий директор компанії EXON CAPITAL GROUP Йосип Москович.

Тому у столиці вирішили запустити, перший пілотний інвестиційний проект від цієї фірми.

– У розробці й інші проекти. Для цього ми вважаємо, що потрібні інструменти діалогу української влади та інвесторів, – додає виконавчий директор компанії.

В інвестиційній компанії вважають, що Україна перспективна у стрімкому цивілізаційному розвитку. Тому й приваблива для інвестування, незважаючи на тимчасові карантинні труднощі.

Також нещодавно в київському інноваційному парку UNIT.City відбувся Форум МСП. Перезавантаження 2020 року, який вже вдруге зібрав підприємців з усієї України.

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