Вибух на Позняках: чи реально орендарям отримати компенсацію за втрачене майно

Невдовзі мине місяць від вибуху будинку на столичних Позняках. І якщо власники квартир отримали компенсацію, а мешканцям орендованих квартир на це годі сподіватися, якщо вони не зазнали травм. На відшкодування збитків місцева влада виділяє кошти лише власнику житла.

Востаннє в орендованій квартирі Валерія була того горезвісного недільного ранку, 21 червня. Подібне жахіття пережила шість років тому, коли тікала від війни із нині окупованого Сніжного.

Майже щовечора Лера навідується до руїн десятиповерхівки в надії, що їй дозволять забрати бодай якісь свої речі та документи.

Очільник Дарницької райдержадміністрації на камеру обіцяє допомогти Валерії з оформленням документів. Щодо компенсацій, то пояснює, їх є три види. Травмованим місто виділяє від 60 до 80 тис. грн незалежно від прописки. Сім’ям загиблих 100 тис. І на кожну зруйновану квартиру – 50 тис, але отримує їх винятково власник житла.

Читайте: Вибух на Позняках: яка нині ситуація з будинком та де мешкають постраждалі

Загалом, потерпілих орендарів у будинку на Позняках восьмеро, серед них двоє дітей. Вимагати відшкодування збитків вони можуть лише від винного у трагедії. А його ще потрібно знайти. Слідство, а потім суд, можуть тривати роками.

Юрист радить винаймачам скласти список речей, що лишилися в квартирі, і попросити у власника житла договір оренди. Якщо його немає – хоча б довільну розписку.

Якби квартири були застраховані, потерпілі мали б право не просити допомоги у влади, а вимагати компенсації від страхової компанії.

Нагадаємо, 5 людей загинули у вибуху на Позняках, понівечено 40 квартир. Деякі з них зруйновані повністю. 12 родин отримали нове рівноцінне житло. Це насамперед – сім’ї з дітьми та люди, які втратили рідних.

30 червня двом сім’ям, які постраждали від вибуху будинку на Позняках, показали їхні нові квартири бізнес-класу в ЖК Кришталеві джерела на вулиці Метрологічній біля станції метро Теремки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.