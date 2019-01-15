Видобуток і транспортування – окремо. Нові правила в українській енергетиці

Видобуток і транспортування – окремо одне від одного. Україна поступово запроваджує європейські правила в енергетиці. Згідно з ними, одна компанія не може і добувати, і транспортувати енергоресурси. Аби уникнути монополій, робити це мають окремі, незалежні одна від одної структури. Тож уже з наступного року державний Нафтогаз позбудеться контролю над газотранспортною системою.

Сценаріїв два: ГТС можуть фактично продати, або віддати в оренду. Проте в перший варіант фахівці не вірять. Більш реалістичнішим називають варіант із орендою. У цьому випадку газова труба належатиме державі. А керуватиме нею незалежний від Нафтогазу оператор. При цьому до управління системою можна буде залучати й західних партнерів.

Натомість присутність іноземних партнерів в управлінні українською ГТС може убезпечити нас від припинення транзиту російського газу. Адже за європейського посередництва шанси домовитися з Газпромом значно зростуть. Якщо ж раптом не вдасться, Нафтогаз, як підписант чинного з росіянами контракту, збереже можливість відсудити в Газпрому чималі суми компенсації.

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Якщо уряд вирішить продати трубу, то порушить чинний транзитний контракт. І Україна вже не зможе відсудити в Газпрому мільярди. А заодно втратить і перспективи транзиту з 2020-го. У такому разі труба фактично спорожніє. Тож у Нафтогазі чекають від кабміну створення саме незалежного оператора ГТС. Хоча більше й не матимуть над нею контролю.

Хто та як саме керуватиме трубою з 2020-го, уряд має вирішити вже цього місяця. Фахівці сподіваються, що обрана модель відокремлення ГТС дозволить захистити геополітичні інтереси України й зберегти доходи від транзиту російського газу до ЄС.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нафтогаз відновив поставки газу в Смілу.

Опубліковано Cічень, 15 в 21:29



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