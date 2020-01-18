Вихід на один ринг з Усиком та оновлені експозиції на виставці Ukraine WOW

За два місяці, відколи на головному залізничному вокзалі стартувала виставка Ukraine WOW – її побачила рекордна кількість відвідувачів. Організатори не припиняють оновлювати та розширювати експозиції.

Одна з новинок пропонує за допомогою окулярів віртуальної реальності опинитися на одному ринзі разом із легендою українського боксу Олександром Усиком.

Уже от-от організатори виставки готуються зустріти свого 200-тисячного відвідувача. Для нього готують не менш WOW подарунки.

Продовження у сюжеті Костянтина Мельникова на YouTube Фактів ICTV.

Раніше Факти ICTV писали, що на виставці сім зон, але нових знань і емоції в десятки разів більше.

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