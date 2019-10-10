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Викрали і засудили. Як потрапив в полон боєць Правого сектору Олександр Шумков

Колишній учасник Правого сектору, охоронець Яроша, військовий Олександр Шумков уже більш як два роки в російській тюрмі. Його викрали, засудили на 4 роки тюрми і нині він в колонії суворого режиму. З початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, схиляли до співпраці.

Олександр Шумков вивчав іноземні мови, здобув фах юриста, став фанатом історії і патріотом.

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Про свої погляди Олександр Шумков казав вже і на кремлівському суді, коли йому дали 4 роки в’язниці за участь у Правому секторі, за мірками Росії – екстремістської організації.

Олександр Шумков – колишній охоронець Дмитра Яроша. Він був на війні, служив у Збройних силах, потім у Військовій прокуратурі. У серпні 2017 року Олександр зник і опинився у СІЗО Росії. Сам полонений вважає, що його викрали.

Сидить Олександр Шумков у колонії в російському місті Торжок, де був і Володимир Балух.

2018 року він голодував близько 130 днів на знак солідарності з Олегом Сенцовим та іншими українськими політв’язнями.

Активісти переконані, що Олександр Шумков і решта політв’язнів мають стати на міжнародному рівні такими ж відомими як Олег Сенцов, щоб Росія не припинила відчувати тиск.

Зараз у російських та кримських тюрмах 114 українських громадян, більшість із них за гратами з політичних мотивів.

Нагадаємо, у Росії засудили 72-річного чоловіка за нібито шпигунство на користь України.

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