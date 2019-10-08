Зрізали козацький чуб та змушували зрадити брата: історія бранця бойовиків Богдана Пантюшенка

Український танкіст Богдан Пантюшенко – один з тих, хто найдовше сидить в полоні у бойовиків. В руки казачків він потрапив в районі донецького аеропорту майже 5 років тому.

Операція українських танкістів з підриву Путилівського мосту у Донецьку провалилася, і танк Пантюшенка оточили казачки. Далі були три місяці жахіття. В Збройних силах танкіста Богдана просто вважали зниклим безвісти і більше жодної звістки родина не отримувала, поки не з’явилось відео з Богданом.

Побитий та зарослий після тортур Богдан Пантюшенко був не схожий на себе – йому зрізали його козацький чуб, та й взагалі танкістів, затриманих особливо біля донецького аеропорту, катували найбільше.

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Пізніше казачків з Донецька вибили і бойовики Захарченка розмістили українських в’язнів у Макіївському СІЗО. Та після того як терористи дізнались, що брат Богдана – професійний військовий, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, почалося переслідування його родини. Бойовики змушували Богдана заманити брата в Донецьк.

За те, що Богдан відмовлявся, бойовики пообіцяли його розстріляти. І сім’я дізналася, що Богдана розстріляли. Але попри страшну звістку, родина віддивлялася російські сюжети і знову знайшли Богдана живим на відео, на допиті у так званих журналістів.

За 5 років полону Богдан щонайменше тричі потрапляв у списки на обмін. І в останній момент все зривалося. Найболючіше для родини було масштабне повернення українських бранців наприкінці 2017-го, серед яких Богдана не виявилося.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що загрожує бранцю Кремля Дудці та які шанси на повернення в Україну.

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