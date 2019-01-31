Виставка солодощів у Кельні: чим українці здивували європейців

Німецький Кельн цими днями перетворився на гастрономічну столицю кондитерських компаній. Протягом 4-х днів тут проходила найбільша у світі виставка солодощів. Благодійний фонд Бориса Колеснікова привіз до міста групу найкращих студентів, які перемогли в конкурсі харчових технологій.

Виявилося, попри столітні німецькі традиції здивувати європейців вдалося і українцям.

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Гастрономічними традиціями не здивуєш групу з 30 українських студентів, які перемогли в освітньому конкурсі харчових технологій, що вдруге організовує благодійний фонд Бориса Колеснікова.

Відвідали студенти у Кельні і музей шоколаду. Хоча, українцям є чим похизуватися.

Новий проект фонду для бізнесменів-початківців, премія від 50 до 100 тис. доларів. Заявки на конкурс почнуть приймати вже у лютому.

До слова, кафе з роботами та ковбасний готель: гід незвичайними закладами Європи.

Опубліковано Cічень, 31 в 19:50



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