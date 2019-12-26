Грузія хоче аналог нормандського формату для повернення окупованих РФ територій

У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату, щоб повернути окуповані Росією території Південної Осетії та Абхазії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що вести діалог з Росією про повернення територій Грузії потрібно за підтримки партнерів, оскільки самостійно вирішити це питання не вийде.

– Для того, щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути в нерівній ситуації, в якій ми в іншому випадку опинимося. Нам потрібна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини, – сказала Саломе Зурабішвілі.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на таку ініціативу заявив, що аналог нормандського формату навряд чи допоможе налагодити відносини Росії і Грузії.

Раніше Саломе Зурабішвілі повідомляла, що Грузія не готова до співпраці з Росією.

Джерело: Перший канал Грузії

Фото: Саломе Зурабішвілі