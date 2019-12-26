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Грузія хоче аналог нормандського формату для повернення окупованих РФ територій

У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату, щоб повернути окуповані Росією території Південної Осетії та Абхазії.

Грузія хоче аналог нормандського формату для повернення окупованих РФ територій

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що вести діалог з Росією про повернення територій Грузії потрібно за підтримки партнерів, оскільки самостійно вирішити це питання не вийде.

– Для того, щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути в нерівній ситуації, в якій ми в іншому випадку опинимося. Нам потрібна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини, – сказала Саломе Зурабішвілі.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на таку ініціативу заявив, що аналог нормандського формату навряд чи допоможе налагодити відносини Росії і Грузії.

Раніше Саломе Зурабішвілі повідомляла, що Грузія не готова до співпраці з Росією.

Джерело: Перший канал Грузії

Фото: Саломе Зурабішвілі

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