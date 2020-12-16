Витягували речі з валіз: в аеропорту Херсона затримали вантажників-крадіїв

У херсонському аеропорту працівники Нацполіції на гарячому впіймали групу злодіїв-вантажників. Вони впродовж декількох місяців викрадали речі з валіз пасажирів.

Правоохоронці разом зі службою авіаційної безпеки затримали зловмисників під час нової крадіжки. Троє вантажників цупили речі під час завантаження валіз на борт літака.

Вкрадене вони ховали у кишенях уніформи, а потім продавали на ринках або здавали у ломбард. Здобиччю злодіїв ставали планшети, смартфони, побутові прилади. Не гребували і косметикою та парфумерією.

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Чоловіків підозрюють у скоєнні щонайменше 15 крадіжок. За це їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили чимало ще нереалізованих речей потерпілих. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нещодавно в аеропорту Бориспіль затримали митників, які вимагали гроші з пасажирів. Вони створювали їм штучні перешкоди під час проходження митного контролю та на швидкому огляді ручної поклажі.

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