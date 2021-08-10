Я не запрошував, вони приходили самі: Талашко про звинувачення у домаганнях

Кілька днів поспіль Facebook рясніє історіями дівчат, до яких начебто приставав народний артист України, актор і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко.

Хтось не приховуючи прізвища, а хтось анонімно – дівчата сповідаються про пережите. А історії у всіх майже однакові.

Першою про домагання Талашка розповіла Юлія Бірзул. З актором вона перетнулася ще у 1997 році на одній із дитячих театральних фестивалів, він пообіцяв втілити її мрію – вступити до Карпенка-Карого.

Після 11 класу з мамою таки наважилися подзвонити відомому акторові, і він запросив абітурієнтку до Києва. Так вона опинилася у його квартирі. Минуло 20 років, але про пережите вона згадує з тремтінням у голосі.

Більше того, про домагання актора розповідають не тільки студентки. Журналістка Ірина Сампан про домагання чотирьохрічної давнини наважилась говорити тільки зараз. Тоді вона зустрілась з Талашко, щоб взяти у актора інтерв’ю.

– Він почав мене якось гладити чи пестити. Я зрозуміла, що це до добра не доведе. Потім він почав намагатися мене поцілувати, обійняти. В якийсь момент я опинилась затиснута в його обіймах. Зрозуміла, що потрібно вириватись, бо руки вже пішли під одяг, під сукню, – розповіла Ірина.

Сам Талашко зараз у відпустці. У коментарі Фактам ICTV він заявив, що все озвучене – бруд.

Однак у коментарях ЗМІ не заперечував, що іноді проводив репетиції зі студентками вдома.

– Роздягав, цілував… Такого не було, не пам’ятаю, не знаю. Я не знаю, у мене інколи, як кажуть, під час навчання репетиції проходили. Я не запрошував, вони приходили самі, коли їм було треба для роботи, – каже Талашко.

Спочатку в університеті Карпенко-Карого скандал відмовлялися коментувати через відсутність підтверджених фактів. Сьогодні ж скликали прес-конференцію і спеціальну комісію, яка має розглядати усі оприлюднені історії дівчат.

Поки з’ясовуватимуть обставини, а з 1 вересня викладати студентам Талашко не буде. В університеті запевняють, жодних офіційних звернень щодо некоректної поведінки Талашка за всі роки його роботи не отримували.

– Пан Талашко працює у нас 43 роки. За ці 43 роки жодних офіційних чи кулуарних відомостей щодо поведінки, яка озвучена у постах не було. Ми маємо дотримуватися принципу неупередженості і об’єктивності, оскільки людина заслужена, – каже Галина Миленька, виконуюча обов’язки ректора.

Тим часом, у Міністерстві культури відреагували на скандал – проведуть службове розслідування.

Закликають керівництво університету сприяти оперативній перевірці усіх наведених фактів.

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