Я не приглашал, они приходили сами: Талашко об обвинениях в домогательствах

Несколько дней подряд Facebook изобилует историями девушек, к которым якобы приставал народный артист Украины, актер и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко.

Кто-то не скрывая фамилии, а кто-то анонимно — девушки исповедуются о пережитом. А истории у всех почти одинаковые.

Первой о домогательствах Талашко рассказала Юлия Бирзул. С актером она пересеклась еще в 1997 году на одном из детских театральных фестивалей, он пообещал воплотить ее мечту — поступить в Карпенко-Карого.

После 11 класса с мамой таки решились позвонить известному актеру, и он пригласил абитуриентку в Киев. Так она оказалась в его квартире. Прошло 20 лет, но о пережитом она вспоминает с дрожью в голосе.

Более того, о домогательствах актера рассказывают не только студентки. Журналистка Ирина Сампан о домогательствах четырехлетней давности решилась говорить только сейчас. Тогда она встретилась с Талашко, чтобы взять у актера интервью.

— Он начал меня как-то гладить или ласкать. Я поняла, что это до добра не доведет. Затем он начал пытаться меня поцеловать, обнять. В какой-то момент я оказалась зажата в его объятиях. Поняла, что нужно вырываться, потому что руки уже пошли под одежду, под платье, — рассказала Ирина.

Сам Талашко сейчас в отпуске. В комментарии Фактам ICTV он заявил, что все озвученное — грязь.

Однако в комментариях СМИ не отрицал, что иногда проводил репетиции со студентками дома.

— Раздевал, целовал… Такого не было, не помню, не знаю. Я не знаю, у меня иногда, как говорят, во время учебы репетиции проходили. Я не приглашал, они приходили сами, когда им было нужно для работы, — говорит Талашко.

Сначала в университете Карпенко-Карого скандал отказывались комментировать из-за отсутствия подтвержденных фактов. Сегодня же созвали пресс-конференцию и специальную комиссию, которая должна рассматривать все обнародованные истории девушек.

Пока будут выяснять обстоятельства, а с 1 сентября преподавать студентам Талашко не будет. В университете уверяют, что никаких официальных обращений по поводу некорректного поведения Талашко за все годы его работы не получали.

— Господин Талашко работает у нас 43 года. За эти 43 года никаких официальных или кулуарных сведений о поведении, которое озвучено в постах не было. Мы должны придерживаться принципа беспристрастности и объективности, поскольку человек заслуженный, — говорит Галина Миленькая, исполняющая обязанности ректора.

Между тем, в Министерстве культуры отреагировали на скандал — проведут служебное расследование.

Призывают руководство университета способствовать оперативной проверке всех приведенных фактов.

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