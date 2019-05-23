Як обрати професію: на що орієнтуватися та спеціальності майбутнього
У випускників ще є час подумати – яку професію обрати і в які ВИШІ подавати документи, зокрема і сертифікати ЗНО. У виборі фаху треба орієнтуватися не тільки на своє бажання і здібності, а й на потреби ринку – переконують експерти. Бо за статистикою понад половина українців працюють не за спеціальністю.
Дарія Шевченко без роботи не залишиться. Вона розробила методику, яка допомагає підібрати професію за покликанням. Аналізує особисті й професійні якості. Спочатку глибоке тестування, далі індивідуальна бесіда. Вартість – 900 грн.
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Випускники закінчують школу і вирішують куди йти вчитися далі. Вибір важкий, адже світ змінюється дуже швидко. Тож через 5 років, коли студенти закінчать університет, їх спеціальність може взагалі зникнути.
За даними Оксфордського університету під загрозою вимирання професії: водія, продавця, офіціанта, бухгалтера, нотаріуса, турагента, банківського працівника.
Професії майбутнього:
- it-інженери
- it-генетики
- проектувальники роботів
- оператори безпілотників
- кліматологи
- сіті-фермери
- екологи
До слова, за що можуть не допустити або відсторонити від ЗНО 2019.