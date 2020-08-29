Як працюють RAB-тарифи та чи підніметься ціна на електроенергію в Україні

Національна комісія з регулювання ринку енергетики затвердила нову методику так званих RAB-тарифів. Вони в Україні вже запроваджені з 2018 року, але щороку переглядаються. В Україні нині найвища у Європі ціна на електроенергію.

Тариф складається з ціни за електроенергію + плату за транспортування + податки + RAB-тариф. Тому удорожчання будь-якого компоненту призводить до росту кінцевої ціни для споживачів.

Мета введення RAB -тарифу – стимулювати мережі передачі електроенергії вкладати кошти в модернізацію. Останніми тижнями між представниками цих мереж та регулятором точилася дискусія стосовно розрахунку тарифу. Мережі хотіли отримувати від держави 17% на модернізацію старих мереж, які дісталися ще за радянські часи і вони не вкладали в них власні кошти.

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Такий підхід жорстко розкритикували учасники ринку і сам регулятор.

Цього ж тижня деякі депутати пропонували, аби регулятор збільшив відсоткову дохідність на старі та нові активи власників обленерго. В результаті це призвело б до чергового здороження електроенергії для споживачів. З кишень українців, приватні обленерго додатково отримали б сотні мільярдів гривень. Однак комісія нацпослуг на це не погодилася.

Глава парламентського енергетичного комітету Андрій Герус таке рішення НКРЕ називає невеличкою перемогою.

Водночас, якби регулятор погодився підвищити RAB -тариф – країну чекала б не лише енергетична катастрофа, але й економічна. Більшість промислових підприємств зупинилися б, а тисячі людей лишилися без роботи.

Втім, промисловці сподіваються від уряду заходів щодо приведення цін на електроенергію до рівня ринкових, щоб українські товари могли конкурувати з європейськими.

Якщо ви хочете зменшити суму у платіжках за електроенергію вдвічі – це реально. Навіть у літню спеку, коли так і кортить увімкнути кондиціонер, аби охолодити приміщення.

Потрібно лише дотримуватись елементарних правил, про які ми частенько забуваємо. І йдеться не лише про те, аби вимикати світло, виходячи із кімнати.