Як правильно спати і висипатись – 5 правил

Сучасний ритм життя, соціалізація, гаджети – з’їдають людський сон. Кожні 20 років – одна година нічного відпочинку просто зникає – кажуть науковці. Тоді як здоровий сон для людського мозку важливіший, навіть за їжу.

Безсоння – це страшна недуга, яка може призвести до порушення всього організму, уражень серця та мозку.

Аби почуватися бадьоро, дорослій людині необхідний восьмигодинний сон, можна й менше, але варто заснути до 11 вечора. А ще важливіше підлаштуватися під власні біологічні ритми – за ніч має пройти 4-5 фаз сну. Якщо вони порушуються – це свідчення емоційних проблем, або ж навіть гормональних порушень, уражень серця або мозку.

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Лікарі радять спочатку ретельно проаналізувати власний режим дня. Насамперед, після 18 години не працювати – ні розумово, ні фізично. Головна помилка багатьох, перед сном листати гаджет та дивитися телевізор. Голубий спектр сигналізує мозку про початок дня. На ніч краще – читати книгу. Увечері не збурювати сон міцним чаєм, кавою, шоколадом.

Якщо заснути не допомагають жодні методи, не призначайте собі снодійних самостійно – застерігають лікарі. Пігулки знижують функцію мислення.

До слова, Факти ICTV розповідали про секрет енергійності і бадьорості людини.

Опубліковано Cічень, 18 в 12:22



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