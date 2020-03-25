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Як український бізнес допомагає у боротьбі з Covid-19

ІТ-компанії, ресторатори і підприємці по всій Україні долучаються до боротьби з коронавірусом, перераховують кошти на потреби медзакладів або закуповують обладнання. Так український бізнес допомагає боротися із епідемією коронавірусу. Буквально в перші дні після оголошення карантину по всій країні підприємці почали активно виділяти гроші на закупівлю обладнання для лікарень.

Так, компанія Нова пошта перерахувала 25 млн грн для лікарень Полтавщини. А Приватбанк виділив 1 млн євро на придбання 28 апаратів вентиляції легень та обладнання для лікарень у рамках програми Дихай! Разом проти коронавірусу! Перші чотири апарати вже є у медичних закладах різних областей, решту встановлять на початку квітня. Подробиці у сюжеті Тетяни Борисович.

Нагадаємо, за 25 березня в Україні одразу дві смерті від коронавірусу.

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