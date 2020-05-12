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Факти / Відео / Україна

Як в Україні навчають на дорожників і чому кадри тікають за кордон

В Україні триває велика програма з відновлення доріг ,але фахівців-дорожників не вистачає. Тож запрацювали заклади, у яких навчають працювати на спецтехніці.

Нині аудиторії Білоцерківського навчального центру з підготовки та перепідготовки кадрів порожні – через пандемію коронавірусу увесь навчальний процес відбувається дистанційно. Але й до карантину охочих змінити свій фах на автодорожника було не надто багато, – розповідають викладачі.

Докладніше про заклад – у репортажі Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що уряд затвердив Дорожню стратегію-2020.

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