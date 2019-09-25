Як в Україні виготовляють сонячні панелі та їх ціна

Українці дедалі більше цікавляться альтернативною енергетикою і пильніше придивляються до сонячних панелей. Поки це задоволення не з дешевих, однак ринок розвиватиметься і ціни будуть зменшуватись. Під Києвом налагодили виробництво сонячних панелей, це єдине підприємство яке виготовляє і монокристал – матеріал, необхідний для такої батареї.

Щоб перетворити камінці кремнію на сонячні батареї треба чимало часу і терпіння. Адже сам процес схожий на високотехнічну кухню. Він водночас і захоплює, і потребує неабияких знань в галузі фізики та сучасних технологій.

Кремній, або кварцовий пісок – це найголовніший елемент для сонячних панелей. Цей матеріал, використовують майже у всіх електронних схемах. Тож для початку ці камені поміщують у спеціальні печі в яких вирощують монокристали кремнію. Це все відбувається при повній герметизації та великій температурі.

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Нині в Україні є лише одне підприємство де власноруч вирощують такий матеріал. В середньому цей процес займає 40 годин. Матеріал росте виключно під променями світла, в результаті отримують монокристал.

Далі монокристал потрапляє вже в цехи. Там його ріжуть на маленькі пластинки і покривають спеціальною синьою плівкою. Вона притягуватиме до себе більше променів сонця. Згодом всі, ці елементи спаюють між собою, спеціальною стрічкою. Цей процес повністю автоматизований.

Вже потім з цих стрічок формують майбутні сонячні панелі будь якого розміру. Аби пластини трималися між собою і не псувалися від погоди – їх ламінують.

На підприємстві переконують, що ці панелі мають прослужити понад 20 років. Але поставити їх у себе на будинку задоволення не з дешевих. В середньому така панель коштує до $100.

І хоча нині мода на відновлювальну енергію, в Україні вітчизняні сонячні панелі попитом не користуються. А все через Китай, він завозить до нас набагато дешевшу, хоч і менш якісну продукцію.

Тож через неможливість конкурувати з китайцями, в Україні, майже ніхто не виробляє сонячних панелей. Хоча держава неодноразово обіцяла підтримувати власного виробника.

Нагадаємо, українці підкорили світ розумними жалюзі, які вміють самостійно змінювати кут нахилу до сонця, аби поглинати максимум енергії.

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