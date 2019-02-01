Як захистити авто від крадіжки і що робити, коли його вкрали

За даними міністерства внутрішніх справ, нині знаходять лише третину від усіх викрадених автомобілів. І додають – протягом останніх трьох років кількість викрадень зменшилася чи не вдвічі. На жаль, але як тільки з’являються нові системи захисту автомобілів, активізуються і викрадачі. Вони шукають можливості як обійти систему і врешті знаходять її.

Експерт рекомендує розміщувати систему охорони в менш доступних місцях і підходити до цього нестандартно. Головне завдання – заплутати злочинця і змусити його витрачати якомога більше часу.

На думку фахівців, один з кращих і найдешевших варіантів це сигналізація на брелку – водій напряму зачиняє ним двері машини.

Читайте: Авто розбила бурулька – як довести і відшкодувати збиток

Експерти радять не забувати і про механічні системи захисту. Якщо автокрадій помітить блокувальник керма чи гальм, то ваше авто цікавитиме його найменше.

Якщо ваш автомобіль викрали, одразу звертайтеся до поліції і надайте всі дані про машину. Правоохоронці це фіксують і надають орієнтування всім патрулям. Чим швидше силовики почнуть шукати, тим більше шансів знайти авто.

До слова, митне пекло для водіїв: нові складнощі з розмитненням авто.

Опубліковано Лютий, 01 в 22:05



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.