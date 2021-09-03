У кожної четвертої дитини, яка зареєстрована в соціальних мережах, просили фотографії оголеного тіла чи писали відверті повідомлення.
Такі дані фахівці озвучили творцям проекту Прихована небезпека, що стартував на каналі ICTV.
Зазвичай зловмисники знайомляться із малолітніми дітьми в інтернеті, вдаючи з себе їхніх однолітків.
– Наведу лише один приклад. Жертвами 43-річного чоловіка, який видавав себе за 14-річного хлопця, стало 11 неповнолітніх, – наголошує головний інспектор кіберполіції Роман Сочка.
У реальному житті в таких осіб навіть є сім’ї та діти.
Спілкування з шахраєм спершу нагадує інтернет-кохання. Щойно дитина обміняється із ним інтимними фотографіями, починається шантаж.
– Дівчат залякують, що розішлють фото однокласникам, і обіцяють не робити цього, якщо отримають додаткові фото та відео, але вже більш інтимні, – пояснює Роман Сочка.
У кіберполіції констатують: особи, які виманюють у дітей інтимні фото, є професійними маніпуляторами.
Бібліотека психологічної літератури, яку вилучили правоохоронці в одного із затриманих, вразила навіть психологів, які були залучені до обшуку.
Як вберегти дітей від збоченців у мережі
Перше, що радять психологи, аби захистити дітей від темного боку інтернету, – не забороняти його (бо це дасть зворотній результат), а все пояснювати.
– Дуже важливо побудувати довірливі стосунки, тому що, якщо щось сталося, дитина має розповісти про це батькам, – зазначає тренер із безпеки Анна Носач.
У кіберполіції радять час від часу заглядати на сторінку дітей в соцмережах TikTok, Instagram, Likee.
Якщо побачили загрозливі фрази чи фото, зробити скріншоти повідомлень, зберегти посилання на акаунт особи, зафіксувати номер телефону, якщо такий є, та негайно звернутися до кіберполіції.
Згідно з українським законодавством, лише за одне надіслане інтимне фото дитині зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
У будь-якій завантаженій на гаджет програмі в налаштуваннях встановити спеціальні обмеження та батьківський контроль.
А ще психологи радять навчити дитину критичному мисленню. У цьому допоможе так зване правило футболки.
Для цього підліткам радять щоразу, коли вони надсилають повідомлення чи фото в інтернеті, запитувати себе: чи надрукували б вони його на футболці та вийшли в такому вигляді на вулицю?