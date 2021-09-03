У кожної четвертої дитини, яка зареєстрована в соціальних мережах, просили фотографії оголеного тіла чи писали відверті повідомлення.

Такі дані фахівці озвучили творцям проекту Прихована небезпека, що стартував на каналі ICTV.

Зазвичай зловмисники знайомляться із малолітніми дітьми в інтернеті, вдаючи з себе їхніх однолітків.

– Наведу лише один приклад. Жертвами 43-річного чоловіка, який видавав себе за 14-річного хлопця, стало 11 неповнолітніх, – наголошує головний інспектор кіберполіції Роман Сочка.

У реальному житті в таких осіб навіть є сім’ї та діти.

Спілкування з шахраєм спершу нагадує інтернет-кохання. Щойно дитина обміняється із ним інтимними фотографіями, починається шантаж.

– Дівчат залякують, що розішлють фото однокласникам, і обіцяють не робити цього, якщо отримають додаткові фото та відео, але вже більш інтимні, – пояснює Роман Сочка.

У кіберполіції констатують: особи, які виманюють у дітей інтимні фото, є професійними маніпуляторами.

Бібліотека психологічної літератури, яку вилучили правоохоронці в одного із затриманих, вразила навіть психологів, які були залучені до обшуку.

Як вберегти дітей від збоченців у мережі

Перше, що радять психологи, аби захистити дітей від темного боку інтернету, – не забороняти його (бо це дасть зворотній результат), а все пояснювати.

– Дуже важливо побудувати довірливі стосунки, тому що, якщо щось сталося, дитина має розповісти про це батькам, – зазначає тренер із безпеки Анна Носач.

У кіберполіції радять час від часу заглядати на сторінку дітей в соцмережах TikTok, Instagram, Likee.

Якщо побачили загрозливі фрази чи фото, зробити скріншоти повідомлень, зберегти посилання на акаунт особи, зафіксувати номер телефону, якщо такий є, та негайно звернутися до кіберполіції.

Згідно з українським законодавством, лише за одне надіслане інтимне фото дитині зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

У будь-якій завантаженій на гаджет програмі в налаштуваннях встановити спеціальні обмеження та батьківський контроль.

А ще психологи радять навчити дитину критичному мисленню. У цьому допоможе так зване правило футболки.

Для цього підліткам радять щоразу, коли вони надсилають повідомлення чи фото в інтернеті, запитувати себе: чи надрукували б вони його на футболці та вийшли в такому вигляді на вулицю?