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Факти / Україна / Суспільство

На час карантину в Києві можуть відкрити магазини засобів гігієни

У Києві планується відновити роботу магазинів засобів гігієни та косметики на період карантину, запровадженого через коронавірус, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив це особливою ​​необхідністю такої продукції у боротьбі з інфекцією.

– Є кілька мереж магазинів, які продають переважно засоби гігієни і частково – косметику. Більшість з них припинили роботу. Ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони мають відновити роботу з дотриманням всіх норм і правил, – додав Поворозник.

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Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Pixabay

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