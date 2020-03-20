На час карантину в Києві можуть відкрити магазини засобів гігієни

У Києві планується відновити роботу магазинів засобів гігієни та косметики на період карантину, запровадженого через коронавірус, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він пояснив це особливою необхідністю такої продукції у боротьбі з інфекцією.
– Є кілька мереж магазинів, які продають переважно засоби гігієни і частково – косметику. Більшість з них припинили роботу. Ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони мають відновити роботу з дотриманням всіх норм і правил, – додав Поворозник.
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Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.
Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.
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