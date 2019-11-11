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Як в Україні отримати ліцензію приватного пілота: ціна і скільки вчитися

Мрії мають здійснюватися. Якщо бажання з дитинства  стати пілотом вас не полишило і нині – не можна відкладати реалізації мрії. Тим паче, що сьогодні є чимало шкіл, де навчають керувати літаком. Процес цей не з дешевих і вимагає багато працювати над собою, але відчути, як летиш на крилах – того варте.

Авіаконструктор і світовий рекордсмен Юрій Яковлєв літає вже понад 40 років. Якщо скласти докупи увесь проведений у небі час – вийде 145 днів.

У цьому іншому вимірі ще тільки освоюється Роман. Щоб навички узаконити, Роман має отримати ліцензію приватного пілота. Вона дасть право керувати некомерційною авіацією, тобто не заради грошей, а для себе.

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Спершу слід обрати авіашколу і винятково сертифіковану. Там 2-3 місяці навчатимуть теорії. Далі іспити із незалежним екзаменатором. Провалив – починаєш все спочатку. Якщо ж склав успішно, медкомісія чекає. Опісля заняття на тренажері і нарешті в небо.

У небі, як і на дорозі, є правила безпеки. Налітати потрібно щонайменше годин 40. Не навчився – доплачуй і продовжуй.

Ліцензія  пілота приватного дає право продовжити навчання і згодом сісти за штурвал літака комерційного, пасажирського.

Мінімальна вартість навчання – 200 тис. грн. А потім що два роки проходити переатестацію.

Факти ICTV раніше писали про те, як навчатись за кордоном, але стати успішним в Україні.

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