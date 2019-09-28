Яким буде курс долара взимку та що вигідно купувати зараз

Від початку вересня спостерігається стрімке зміцнення гривні. Однак українці кажуть, що вони його не відчули. Продукти не здешевшали, а деякі навпаки зросли у ціні.

23,90 – за долар, 26 гривень – за євро. Таких цифр в обмінниках не бачили три роки. Люди на ринку хвилюються, що здешевшання долара їхні гаманці геть не відчули.

Не змінилися ціни ані на вітчизняні харчі, ані на імпортні, а деякі товари навіть здорожчали. До прикладу банани наприкінці серпня коштували 24 грн за кілограм, а у кінці вересня – понад 26 грн.

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Через здешевшання долара за логікою, мали б знизитися і ціни на пальне, однак цього не сталося. На усіх заправка ціни незмінні з середини липня. Стабільною залишилася і ціна на одяг та побутову техніку.

Єдине, де українці зараз можуть справді зекономити – це купівля нового автомобіля. Майже усі автодилери прирівнюють $1 до 24,20 грн. Вигідно купувати, як вживані автівки так і нові.

Надто радіти здешевшанню долара та євро економісти не радять. Зміни курсу вплинуть на ціни лише тоді, коли позначки протримаються хоча б півроку.

Міцна гривня особливо засмучує експортерів-аграріїв, бо через дешевший долар вони вже зазнали чималих втрат, а навесні зелений зміцніє і проводити посівну їм виявиться набагато дорожче.

Фахівці прогнозують, якщо долар перетне рубіж у 23 грн – вітчизняній економіці це точно зашкодить. Утім поки заспокоюють, що скоро ринок стабілізується, адже у бюджеті на 2020 рік курс заклали на рівні 28,20 грн.

Нагадаємо, НБУ назвав причини зміцнення гривні.

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