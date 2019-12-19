Якими були головні ялинки країни від 1998 року

Із традицією новорічних прикрас удосконалювалась і головна ялинка країни. Щороку, змінюючи своє розташування на Майдані, то ближче до Будинку профспілок, то через дорогу до консерваторії. Далекого 1998 року вперше застосували спецефекти, і головна ялинка країни закрутилася на місці.

Багато років зелена красуня була набірна – із каркасу, до якого кріпили десятки новорічних дерев.

Найскладніше для прикрас і монтажу – це погода. Наприклад, 2008 року, ялинку прикрашали м’якими іграшками і заважала хурделиця, торік дошкуляла ожеледь.

У 2000 році головна ялинка країни набуває політичного забарвлення. Разом із Помаранчевою революцією, попри навмисно блакитні гірлянди на головному дереві, країну захоплює новий вид ялинок – помаранчевих.

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Новорічний символ невблаганно переслідує президента втікача Януковича. Перший рік при владі і з допомогою ялинки він розганяє свій перший майдан – податковий.

2012 року через негативні відгуки конус-ялинку дарують Житомиру, а на Майдані з’являється інша конструкція. Однак, вже за рік, саме вона стане фатальною для Януковича.

Знову під приводом встановити ялинку, на Майдані розганяють студентів. І дерево отримує назву – ялинка на крові.

Згодом елементи штучної ялинки розберуть на сувеніри мітингувальники, а сам каркас новорічного дерева простоїть майже 9 місяців. Рятувальники приберуть його лише у серпні.

У грудні 2014 року головну ялинку переносять на Софійську площу. Вперше встановлюють суцільне 24-метрове дерево з Івано-Франківщини. І вперше відкривають різдвяний ярмарок як у Європі.

Ялинка на Софії тепер щороку має свою тему. Після петицій на сайті Київради не рубати старовинні ялини, торік головна ялинка знову стала набірною із десятків менших дерев. Та була визнана найкрасивішою у Європі.

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