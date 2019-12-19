Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Якими були головні ялинки країни від 1998 року

Із традицією новорічних прикрас удосконалювалась і головна ялинка країни. Щороку, змінюючи своє розташування на Майдані, то ближче до Будинку профспілок, то через дорогу до консерваторії. Далекого 1998 року вперше застосували спецефекти, і головна ялинка країни закрутилася на місці.

Багато років зелена красуня була набірна – із каркасу, до якого кріпили десятки новорічних дерев.

Найскладніше для прикрас і монтажу – це погода. Наприклад, 2008 року, ялинку прикрашали м’якими іграшками і заважала хурделиця, торік дошкуляла ожеледь.

У 2000 році головна ялинка країни набуває політичного забарвлення. Разом із Помаранчевою революцією, попри навмисно блакитні гірлянди на головному дереві, країну захоплює новий вид ялинок – помаранчевих.

Читайте: Коли у Києві засвітять новорічну ялинку: дата та програма заходів

Новорічний символ невблаганно переслідує президента втікача Януковича. Перший рік при владі і з допомогою ялинки він розганяє свій перший майдан – податковий.

2012 року через негативні відгуки конус-ялинку дарують Житомиру, а на Майдані з’являється інша конструкція. Однак, вже за рік, саме вона стане фатальною для Януковича.

Знову під приводом встановити ялинку, на Майдані розганяють студентів. І дерево отримує назву – ялинка на крові.

Згодом елементи штучної ялинки розберуть на сувеніри мітингувальники, а сам каркас новорічного дерева простоїть майже 9 місяців. Рятувальники приберуть його лише у серпні.

У грудні 2014 року головну ялинку переносять на Софійську площу. Вперше встановлюють суцільне 24-метрове дерево з Івано-Франківщини. І вперше відкривають різдвяний ярмарок як у Європі.

Ялинка на Софії тепер щороку має свою тему. Після петицій на сайті Київради не рубати старовинні ялини, торік головна ялинка знову стала набірною із десятків менших дерев. Та була визнана найкрасивішою у Європі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як працюють банки на Новий рік 2020
Китайський Новий рік 2020: коли відзначають і традиції
Куди здати ялинку після Нового року – список пунктів переробки у Києві
Як прикрасити кімнату на Новий рік 2020
Меню на Новий рік 2020 для свята вдома
Прикмети на Новий рік 2020
Колір Нового року 2020: у чому зустрічати рік Щура
Католицьке Різдво 2019: прикмети та заборони на свято

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка