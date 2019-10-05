Єдиний в Україні Лінкольн 1946-го: виставка ретроавто Old Car Land 2019

У Києві запрацювала виставка Old Car Land. Це велика країна автомобілів, що відкрилась у Державному музеї авіації.

Ще протягом двох днів є шанс побачити машини, яких ви і не бачили.

Приміром, КРАЗ з танковим двигуном, який створив українець – єдиний екземпляр у всьому світі. Та найбільше вражають ретро авто різних часів випуску. Є такі, яким понад сто років.

Двигун від бойового радянського танка – Т64. Потужність – 1050 кінських сил, швидкість – до 250 км за пів хвилини та вага 7 тонн.

З Америки є і справжній ексклюзив – єдиний в Україні, Лінкольн 1946-го року. Автівка створена виключно для еліти. Тоді електроніка всередині була розкішшю.

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Виставленні й елітні моделі і звичайні, і все для того, щоб у людей залишились незабутні враження.

До слова, чому в Україні не працюють безпілотні автомобілі.

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