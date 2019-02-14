З’їсти скорпіона та випити кров кобри: військові навчання в Таїланді

Отруйні змії, скорпіони та ритуал куштування крові кобри. Це незвичний раціон військових Таїланду. Солдатів вчать виживати в екстремальних умовах на тренуваннях Cobra Gold.

Вони тривають у Таїланді майже 40 років. Місцевому екстриму вчаться тайські та американські військові.

Це не знущання над військовими. Навпаки, їх вчать виживати у складних умовах.

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Солдати не нарікають. Навпаки радіють, що тепер почуваються впевненішими у дикій природі.

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