За ґрати на 2 роки! У Бельгії заборонили робити дітей веганами
Бельгійцям офіційно заборонили виховувати своїх дітей веганами.
За порушення батьки можуть потрапити за ґрати на 2 роки, а дітей заберуть соціальні служби.
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Фахівці встановили, що веганство в юному віці шкодить організму, бо він не отримує всіх речовин, потрібних для росту та розвитку.
Тож тепер веганами бельгійці зможуть ставати лише у свідомому, дорослому віці.
До слова, Факти ICTV також писали про те, чим відрізняються вегани від вегетаріанців.
2019-05-23Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.