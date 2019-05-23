За ґрати на 2 роки! У Бельгії заборонили робити дітей веганами

Бельгійцям офіційно заборонили виховувати своїх дітей веганами.

За порушення батьки можуть потрапити за ґрати на 2 роки, а дітей заберуть соціальні служби.

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Фахівці встановили, що веганство в юному віці шкодить організму, бо він не отримує всіх речовин, потрібних для росту та розвитку.

Тож тепер веганами бельгійці зможуть ставати лише у свідомому, дорослому віці.

До слова, Факти ICTV також писали про те, чим відрізняються вегани від вегетаріанців.

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