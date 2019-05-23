Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я

За ґрати на 2 роки! У Бельгії заборонили робити дітей веганами

Бельгійцям офіційно заборонили виховувати своїх дітей веганами.

За порушення батьки можуть потрапити за ґрати на 2 роки, а дітей заберуть соціальні служби.

Читайте: Топ-9 продуктів для веганів

Фахівці встановили, що веганство в юному віці шкодить організму, бо він не отримує всіх речовин, потрібних для росту та розвитку.

Тож тепер веганами бельгійці зможуть ставати лише у свідомому, дорослому віці.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Німеччині батьки забули у таксі однорічну дитину
Отруєння малюків у Кропивницькому: в дитсадку знайшли стафілокок і ротавірус
Чотири дівчинки та два хлопчики: у Польщі жінка народила шістьох дітей
Укус кліща: що робити, симптоми та лікування
На Харківщині школяр з інвалідністю відстоює право на безкоштовний проїзд
Залізь, там фото будуть кращі. На Запоріжжі підліток загинув, намагаючись зробити cелфі
Літні канікули 2019: скільки будуть відпочивати школярі
Паелья та бефстроганов за 12 грн! Жмеринка бере участь у проекті Нове шкільне харчування

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка