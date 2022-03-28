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Факти / Світ

Вже 42 країни звернулися до суду в Гаазі у зв’язку із воєнними злочинами РФ – Малюська

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Міжнародний суд ООН Гаага

В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетних до цих злочинів можуть затримати в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію суду ООН.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, вже 42 країни подали заяви і підтримали розслідування Міжнародного суду ООН щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності та геноцид українського народу.

– Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала Міжнародному кримінальному суду якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії, – зазначив Малюська.

За його словами, такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт росіянам не допоможе, тому вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного суду, передані в Гаагу і отримають покарання.

На думку міністра юстиції, такого серйозного ризику російське керівництво дуже боїться.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН у Гаазі відкрив справу за позовом України проти Росії.

Україна вимагала, щоб суд визнав воєнне вторгнення Росії в Україну геноцидом, а також, щоб РФ негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії. Після цього Україна вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.

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Фото: Dreamstime

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