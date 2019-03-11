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Незаконна вирубка лісу в Україні: тіньова схема махінацій

Українські ліси продовжують нещадно різати. При чому незаконні оборудки прокручують самі лісгоспи.

Тіньова схема вирубки та збуту деревини давно відпрацьована. Затемна приїздять, ріжуть здорові дерева, тут же переробляють на дошки. Чи не в кожному селі є пилорами. Ні обліку, ні контролю, ні заборони. Стан лісосіки перевіряють самі ж лісівники.

Жодної незалежної структури в цьому ланцюгу досі не задіяли. Сільради від безгрошів’я закривають очі на те, як хазяйнують на їхній території. І поки одні роблять вигляд, що проблеми не існує, інші безконтрольно крадуть цінну деревину.

Торік лише Надвірнянський агролісгосп за незаконні вирубки оштрафували більше, як на 4 мільйони гривень. Це результат планових перевірок держекоінспекції. Що і скільки вирубують в лісі позапланово – ніхто не інспектує.

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Нагадаємо, у Пущі Водиці заради житлового масиву нищать столітні дерева.

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