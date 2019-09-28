Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США

Палата Представників Конгресу США готується викликати на допит усіх хто ймовірно може дати інформацію про телефонну розмову президентів Зеленського і Трампа, під час якої господар Білого Дому цікавився розслідуванням можливих зловживань в українській газовій компанії сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера.

Байден є головним конкурентом Трампа на виборчих перегонах 2020 року. Американська преса з’ясувала, що президент США намагався обмежити доступ до стенограми і наказав запис перенести на секретний сервер.

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Демократи наполягають, що використання іноземних держав у внутрішніх виборах порушує американське законодавство і президента за це треба піддати імпічменту.

На допит вже запросили держсекретаря Майка Помпео, генпрокурора Вільяма Барра, а також і спецпредставника державного департаменту по Україні Курта Волкера, який подав у відставку.

Саме працівник ЦРУ у Білому Домі дізнався про зміст розмов Трампа, і написав доповідь, в якій висловив побоювання, що президент завдає шкоди національним інтересам.

Американські ЗМІ з’ясували, що Білий Дім засекретив доступ до стенограм розмов Трампа з іноземними лідерами.

Йдеться про дзвінок саудівському принцу і президенту Росії Путіну. Також обмежили доступ до стенограми переговорів з російським міністром Сергієм Лавровим, де Трамп сказав, що йому байдуже до втручання Москви в американські вибори.

Тим часом президент США про відставку і не думає, а навпаки, оприлюднює передвиборчий ролик.

Його конкурент Байден теж веде передвиборну кампанію і каже, що Трамп на нього нападає, бо досі програвав в соціологічних опитуваннях і таким чином, хоче відіграти відставання.

Американські оглядачі впевнені, що США чекають нові заяви і нова інформація.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

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