ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ наступного тижня – Боррель

Шостий пакет санкцій проти Росії планують затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Воно заплановане на 10 та 16 травня.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції в Панама-Сіті, де він перебуває з офіційним візитом.

За його словами, блок сподівається обмежити експорт енергоносіїв Росії в межах своїх зусиль. Очікується, що Європейська комісія цього тижня запропонує пакет санкцій ЄС, включно з потенційним ембарго на купівлю російської нафти.

– Але я впевнений, принаймні щодо імпорту нафти, що ця домовленість буде можлива до наступного засідання Ради, – додав він.

Боррель сподівається, що ЄС зможе вжити заходів, щоб суттєво обмежити цей імпорт. Водночас він визнав, що наразі немає згоди всіх членів.

26 квітня Польща запровадила санкції проти 15 російських олігархів та 35 російських і білоруських компаній, а також їхніх дочірніх підприємств. Йдеться про заморожування активів та майна цих фірм, а також заборону в’їзду до країни.

Серед відомих компаній, які потрапили під польські санкції – Газпром, Новатек, Лабораторія Касперського, КамАЗ, Білорусьнафта тощо.

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Джерело: France 24