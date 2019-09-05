Злякалися зброї з Донбасу: Білорусь екстрено зміцнює кордони з Україною

У Білорусі злякалися зброї з Донбасу та екстрено зміцнюють кордони. У сусідній країні заявили про посилення охорони державного кордону з Україною.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі вважає, що в Україні є декілька тисяч одиниць зброї у вільному доступі, тож у Мінську занепокоєні, що її можуть придбати білоруси.

Поки що про закриття пунктів пропуску між Україною і Білоруссю не йдеться, однак кордон беруть під посилену охорону.

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Водночас українські прикордонники запевняють, що така заява про нібито збільшення потоку контрабандної зброї з України не відповідає дійсності. Пункти пропуску працюють у штатному режимі, накопичення транспорту та черг немає.

Нагадаємо, аналітики висловили думку, що завдяки так званому приєднанню Білорусі до Росії президент Володимир Путін планує утримати владу.

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