Через пошуки танку часів Другої світової село на Черкащині залишилось без дороги

Шукали німецький танк – розгатили дамбу. У селі Осітна на Черкащині люди практично залишилися без дороги. Місяць тому там почали розкопки. Танк дістати не змогли, а котлован вирити встигли.

Тепер селяни без дороги. З острахом обходять величезне урвище і бояться, що до весни греблю повністю накриє вода. Селяни завадили розкопкам, викликавши поліцію.

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Керівник громадської організації Герої не вмирають, яка почала розкопки, переконує, що мав законне право на пошуки. Танки дістає не вперше. І зобов’язується після завершення робіт зарити котлован.

Допоки триватиме слідство – до дамби наближатися заборонено. Але місцеві переконані: охочих знову підняти з дна ставка танк знайдеться безліч. Бо тільки попередня вартість такої техніки на чорному ринку – півмільйона євро. А щоб засипати небезпечний котлован – потрібно зо 5 тис. грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Харківщині знайшли масове поховання солдатів Другої світової.

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