Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Через пошуки танку часів Другої світової село на Черкащині залишилось без дороги

Шукали німецький танк – розгатили дамбу. У селі Осітна на Черкащині люди практично залишилися без дороги. Місяць тому там почали розкопки. Танк дістати не змогли, а котлован вирити встигли.

Тепер селяни без дороги. З острахом обходять величезне урвище і бояться, що до весни греблю повністю накриє вода. Селяни завадили розкопкам, викликавши поліцію.

Читайте: На Івано-Франківщині загроза прориву дамби. Люди укріплюють її самотужки

Керівник громадської організації Герої не вмирають, яка почала розкопки, переконує, що мав законне право на пошуки. Танки дістає не вперше. І зобов’язується після завершення робіт зарити котлован.

Допоки триватиме слідство – до дамби наближатися заборонено. Але місцеві переконані: охочих знову підняти з дна ставка танк знайдеться безліч. Бо тільки попередня вартість такої техніки на чорному ринку – півмільйона євро. А щоб засипати небезпечний котлован – потрібно зо 5 тис. грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Харківщині знайшли масове поховання солдатів Другої світової.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Черкащині зруйнувалася скульптура після реставрації за 93 тис. грн
Пиво на гарматі: в Україні провели незвичайне випробування танка
Пірнає і робить поліцейський розворот. Оновлені танки Т-80 БВ для ЗСУ
Фури затиснули легковик: під Уманню через ожеледицю зіткнулися 11 авто
Бив і погрожував вбити: на Черкащині хлопець зґвалтував 16-річну студентку
Замотав у ковдру і залишив під дверима: на Черкащині чоловік задушив знайому
Як жінки домоглися рівних прав з чоловіками в Армії США
Загадковий вбивця: на Черкащині родину знайшли без свідомості, дитина – мертва

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка