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Зупинила лише кулеметна черга. Як ЗСУ відбивають ворожі атаки під Новомихайлівкою

На Луганському напрямку було поранено одного українського військового. Російські бойовики вдарили з мінометів, гранатометів та кулеметів.

Бійця, який дістав осколкові поранення, евакуювали до шпиталю. Загалом 13 травня було вже п’ять атак. Противник випустив 20 мін по оборонцях Кримського. Напередодні бойовики обстріляли його дев’ять разів. За даними нашої розвідки, вогнем у відповідь поранені п’ять терористів.

Оборонці Новомихайлівки тижнями вручну та самотужки майстрували свої бліндажі, окопи й накриття. Але нещодавно частину цих споруд знищив вогонь, який організували бойовики.

Позицію відбудували наново. Бійці кажуть, що стало ще краще, ніж було. Над траншеями натягнули маскувальну сітку. Колодами виклали дах, щоб захищав від уламків.

11 травня ворожа розвідгрупа в кількості п’яти осіб намагалася підібратися до цих позицій. Та кулеметна черга українських військових їх спинила. Докладніше у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, 11 травня в одній з військових частин ЗСУ знайшли мертвим українського військовослужбовця. У чоловіка виявили вогнепальне поранення голови.

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