У військовій частині ЗСУ знайшли солдата з простреленою головою

11 травня в одній з військових частин ЗСУ знайшли мертвим українського військовослужбовця.

Про це заявили у Військовій службі правопорядку ЗСУ.

У чоловіка виявили вогнепальне поранення голови.

– 11 травня близько 16.00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції, – йдеться у повідомленні.

Військовий служив у 101-й окремій бригаді охорони ГШ (м. Київ).

Справу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.