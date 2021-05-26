Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що екіпаж літака авіакомпанії Ryanair самостійно ухвалив рішення сісти в Мінську.

Про це він заявив в середу, 26 травня, виступаючи на зустрічі з парламентаріями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління.

– А як ми повинні були діяти на тлі каскаду повідомлень про мінування в Білорусі, що надходять із польських IP-адрес, – заявив Лукашенко.

За його словами, повідомлення щодо мінування авіалайнера надійшло зі Швейцарії. Він додав, що маневр із розворотом літака виглядав нелогічно, оскільки до Вільнюса залишалося летіти лише 70 км.

Він також наголосив, що інформація щодо примусу літака до посадки пілотом МіГ-29 – брехня. Завдання винищувача було забезпечити зв’язок із пасажирським бортом та вивести його на посадку у разі критичної ситуації.

– Не подобається літати через безпечну Білорусь – літайте там, де угробили 300 осіб, – заявив самопроголошений президент, коментуючи повітряну блокаду.

Крім того, Лукашенко спростував утримання силовиками екіпажу і пасажирів літака. За його словами, екіпаж 7 годин намагався з кимось зв’язатися, весь цей час відмовляючись вилітати з Мінська.

Диктатор також назвав терористами засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Він пообіцяв оприлюднити їх показання, які затримані дали під час допитів.























Літайте там, де угробили 300 людей: реакція Лукашенка на повітряну блокаду Білорусі / 6 фотографий

Самопроголошений президент зазначив, що недоброзичливці Білорусі змінили свої методи і перейшли від розпалювання бунтів до удушення економіки країни. Він додав, що в разі успіху Захід візьметься за Росію.

Він також визнав, що три людини залишили літак у Мінську, проте заявив, що вони не були співробітниками КДБ, а просто не хотіли летіти до Вільнюса.

– Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали Протасевич і Сапега, – заявив Лукашенко.

Реакція ВР на примусову посадку літака Ryanair

Напередодні у Верховній Раді України було зареєстровано постанову з закликом до світових лідерів визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Ініціаторами документа стали кілька нардепів із різних партій.

Вони планують звернутися зокрема до ООН, Європарламенту, Єврокомісії, а також ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.