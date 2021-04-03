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Сводят невиданными в Украине темпами: ход строительства переправ через Днепр в Запорожье

Один из главных долгостроев страны, который называют символом коррупции, запорожские мосты через Днепр. Начали их сводить невиданными в Украине темпами.

Переправы вошли в перечень приоритетных объектов президентской программы Велике будівництво. Их начали строить еще 2004. И только в декабре прошлого года — открыли первую очередь пути, который соединил Хортицкий жилой район с островом.

Сейчас на строительстве круглосуточно работают шестьсот специалистов. Сюда же доставили самый большой в Европе речной плавучий кран. Переправа, которая соединит Правый берег, Хортицу и центра города — длиной более 9 км.

Работы обойдутся почти в 12 млрд гривен. Уже в конце лета планируют открыть следующую очередь.

Жесткий карантин в Запорожье

С 3 апреля жесткий карантин начал действовать еще в двух городах Украины и одном регионе. Меры усилили в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.

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