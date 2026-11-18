В нашей работе важны все: Татьяна Суховецкая о первых днях войны и закулисье телемарафонаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За каждым выпуском телемарафона Єдині новини стоит работа большой команды – журналистов, редакторов, операторов, режиссеров, продюсеров и технических специалистов. Только в 2026 году команды марафона произвели 3200 часов контента. Но прежде, чем новость появится в эфире, нужно организовать десятки процессов, обеспечить работу съемочных групп и скоординировать людей, от которых зависит конечный результат.
Как организовать съемку в считанные минуты? Что делать, когда одновременно происходит несколько важных событий, а ресурсы ограничены? И как обеспечивать непрерывную работу новостей в условиях полномасштабной войны?
В рамках спецпроекта редакций марафона Єдині новини Люди, які створюють новини знакомим с Татьяной Суховецкой, руководителем службы координации новостей ICTV. Она рассказала о невидимом механизме телевизионного производства, первых неделях полномасштабного вторжения, когда команда фактически жила в офисе, и людях, без которых не состоялся бы ни один эфир.
— Зрители знают журналистов и ведущих, видят работу операторов, но вряд ли задумываются о том, кто организует их работу. Расскажите, чем занимается служба координации новостей? Как бы вы объяснили свою работу человеку, который никогда не был за кулисами телевизионного производства?
— Служба координации новостей делает так, чтобы все крутилось и вертелось. У редакторов, журналистов, продюсеров постоянно есть какие-то идеи и задачи, которые в конце концов должны реализоваться на экране. Быть интересными для зрителя. Почему мы координация? Чтобы журналистская идея стала телевизионным материалом, я должна укомплектовать съемочную группу — кто водитель, кто оператор, какая техника нужна и привлечь к процессу службу ТЖК. В конце концов график съемок сам себя не составит. При входе в мой кабинет недавно висел график на 24.02.2022. Делали ремонт и его переместили в надежное место.
Это все как в супермаркете: покупатели видят кассиров, консультантов и администраторов. Но товары сами по себе на полках не появляются. Их нужно заказать, привезти, проверить, разложить. Координация — это еще такая мастерская Санты – я слежу за тем, чтобы всем хватило гномов и повозок с оленями.
О том, как объяснить человеку, который никогда не был за кулисами, что такое координация. То рядовому зрителю оно, скорее всего и не надо, пусть наслаждаются тем, что мы выдаем в эфир. А вот как объяснить семье, что у мамы ненормированный рабочий день, все время говорит по двум телефонам и даже сериал дома смотрит с ноутбуком – совсем другая история.
— В вашей профессии каждая минута может иметь значение. Когда происходит важное событие, именно вы должны одной из первых включиться в работу, чтобы съемочная группа как можно скорее оказалась на месте. Что происходит в эти первые минуты? Как от вашего первого решения запускается весь механизм создания новостей?
– Как я уже сказала, я всегда на связи. Буквально сплю с телефоном, семья, конечно, ревнует. Но если отбросить шутки, я благодарна своим родным, что они понимают важность и специфику моей работы. Во-вторых, также на связи все участники производственного процесса (операторы, журналисты, редакторы, водители, гримеры, костюмеры, инженеры и все-все-все). Это главное наше правило – всегда быть на связи.
Ибо правильно спланированное рабочее время каждого сотрудника является залогом успешного рабочего дня для всей команды, а также подготовки новостных материалов. С моей стороны это выглядит так: прилетает заявка на выезд, я сразу собираю съемочную группу и отправляю куда надо. Может показаться, что все просто. Но кое-где на все меньше пяти минут. Для тех, кто любит экстрим и адреналин – добро пожаловать ко мне. Никакие банджо-джампинги вам потом не понадобятся. Вы будете ценить покой и время с семьей.
— Новости невозможно полностью спланировать. Иногда одновременно происходит несколько важных событий, каждое из которых требует немедленного присутствия съемочной группы. Как вы действуете в таких ситуациях? Как вы находите решение, когда всем все нужно одновременно и срочно?
— Просто выполняю свои обязанности. Надо – значит, делаем. Здесь нет никаких секретов. Каждая задача должна быть выполнена быстро и качественно. В этом и есть магия телевидения и моя работа в частности. Есть четкие алгоритмы, отработанные годами. Я уже за все это время стандартизировала любую нестандартную ситуацию, у меня стандартные бывают только по праздникам.
В коллективе ходит шутка, что я могу дозвониться сотруднику даже на выключенный телефон. Но если без шуток – все наши люди понимают важность работы и знают, если я звоню ночью/в выходной/в отпуск – значит, у нас сложная ситуация и нужно поддержать коллег и выйти на работу.
— Вспомните экстремальную или необычную съемку, которую вам приходилось организовывать. Возможно, это была ситуация, когда казалось, что успеть физически невозможно, но команда все же справилась. Как все происходило и какие решения пришлось принимать?
— Таких съемок много. Я работаю с лучшими людьми, лучшими профессионалами своего дела. Поэтому у нас все всегда выходит. Конечно, есть нервы, есть срывы, но всегда все в эфире вовремя и хорошо. По свежему примеру – у нас был вечерний эфир в телемарафоне и две наши съемочные группы внепланово выехали делать срочные включения из разных локаций в Киеве. Планировали возвращение к 20:00, но все переигралось, потому что события сегодня развиваются с космической скоростью.
А главная проблема в том, что один из рюкзаков LIVE-U (оборудование для прямых трансляций) должен был в 20:30 выезжать в командировку и его номер был прописан во всех документах, поэтому заменить другим нельзя. Не буду долго рассказывать, как мы по киевских вечерних пробках “вытаскивали” этот рюкзак и везли на вокзал — но все ок, все успели.
— Расскажите о тех первых днях и неделях после начала полномасштабного вторжения. Как удавалось организовывать работу первых эфиров телемарафона Єдині новини в условиях неопределенности, когда привычные процессы перестали работать, а потребность в оперативной информации была как никогда велика? Что вам больше всего запомнилось с тех пор?
— Первые дни… Я бы сказала, что с первых часов наша команда – и здесь я имею в виду абсолютно всех, от высшего руководства до охраны и уборщиц – объединились в большой единый организм, где каждый взял на себя какие-то обязанности, которые раньше не выполнял. Мы были напуганы, но сплочены. У каждого свои переживания за родных. У каждого свои истории… Большинство пришли на работу и там остались жить, на долгое время, потому что домой доехать уже не было возможности. Некоторым удалось перевезти свою семью, животных на канал.
Моя семья в этот момент была за городом, и, как оказалось впоследствии, очутилась в оккупации. У меня нет слов, которые могут передать хотя бы чуть-чуть, что я чувствовала. Мой единственный ребенок, муж, родители… в руках врага.
Конечно, было очень тяжело в эти дни. Связи с ними не было, а новости из тех краев были страшными и неутешительными. Я не знаю, как я это пережила. Такого не пожелаешь никому. Каждый миг тянулся вечность, каждое сообщение в телефоне отражалось в теле электрическим током. Жизнь по-настоящему вернулась в мое тело, когда они выехали. Я никогда не забуду этот миг.
Я очень благодарю своих коллег-друзей, которые меня очень поддерживали, помогали пережить этот ужасный период, пока они не выехали оттуда. Их поддержка неоценима. Они помогли мне не поехать крышей!
Были моменты, когда я сидела в укрытии и не выходила оттуда даже после отбоя тревоги. Мы жили вместе все на канале. Жили как одна целая “благополучная” при чем семья. Журналисты помогали с уборкой, операторы готовили на всех еду, режиссеры придумывали, как работать всем в подвале и вместе с технической службой таскали необходимые кабели. А вечером, после эфиров, сидя в укрытии, мы поддерживали друг друга – шутили, пели, как-то пытались отвлечься…
— Ваша работа — это, прежде всего, работа с людьми. Вы координируете журналистов, операторов, водителей и другие службы, каждая из которых имеет свои задачи и особенности. Что помогает объединять всех в единую команду? Какой особый навык нужно иметь, чтобы координировать работу такого большого и сложного механизма?
— Люди есть люди… И у каждого есть какие-то жизненные ситуации, истории. Как-то так повелось, что делиться ими они приходят ко мне. Поэтому я еще и наш коллективный психолог. Но, с другой стороны, это очень помогает в работе. Например, если что-то произошло на Оболони – я уже знаю, кто из журналистов там живет, есть ли рядом кто-нибудь из операторов и так далее. Другой аспект – я понимаю, кто с кем лучше сработается, скорее найдет общий язык, интересы и т.д. Но есть главное правило: если я сказала – так и делаем. Это мое право “диктатуры”.
— Вашей работы нет в кадре, но ее результат — ежедневные новости, которые видят миллионы украинцев. Что для вас самая большая профессиональная гордость? И что бы вы хотели, чтобы зрители знали о людях, которые остаются за кадром, но каждый день делают все возможное, чтобы новости выходили в эфир?
— Главное – что в нашей работе все важны. Да, зритель видит только ведущих и журналистов. Но — простой пример — если водитель не отвезет группу на съемку, то не будет сюжета, а ведущим не о чем будет рассказывать. А если будет грязно в офисе – будет людям комфортно работать? Или если энергетики не позаботятся об автономности офиса — был бы телемарафон в эфире? А гордость — это те мои друзья, которых я вижу каждый день в офисе и то, что люди, видя наш оранжевый микрофон в кадре, знают, что это съемочная группа новостей, которым можно доверять!
Телемарафон Єдині новини
Напомним, марафон Єдині новини начал вещание 26 февраля 2022 как общий ответ украинских медиагрупп на полномасштабное российское вторжение. Сегодня над его производством работают команды Starlight Media, 1+1 media, Inter Media Group и Ми — Україна.
За ежедневным эфиром стоят журналисты, редакторы, продюсеры, операторы, режиссеры и технические специалисты, обеспечивающие подготовку материалов, прямые включения, связь и стабильность вещания. Эта работа требует постоянной координации, профессиональной ответственности и способности быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам каждый день.
К слову, по итогам января-октября 2026 года новости марафона Єдині новини ежедневно производят более 13 млн контактов с аудиторией на телевидении и цифровых платформах, а их информационное влияние распространяется далеко за пределы Украины. На телевидении марафон является лидером по суточному охвату среди всех телеканалов.
Фото: из личного архива Татьяны Суховецкой