За каждым выпуском телемарафона Єдині новини стоит работа большой команды – журналистов, редакторов, операторов, режиссеров, продюсеров и технических специалистов. Только в 2026 году команды марафона произвели 3200 часов контента. Но прежде, чем новость появится в эфире, нужно организовать десятки процессов, обеспечить работу съемочных групп и скоординировать людей, от которых зависит конечный результат.

Как организовать съемку в считанные минуты? Что делать, когда одновременно происходит несколько важных событий, а ресурсы ограничены? И как обеспечивать непрерывную работу новостей в условиях полномасштабной войны?

В рамках спецпроекта редакций марафона Єдині новини Люди, які створюють новини знакомим с Татьяной Суховецкой, руководителем службы координации новостей ICTV. Она рассказала о невидимом механизме телевизионного производства, первых неделях полномасштабного вторжения, когда команда фактически жила в офисе, и людях, без которых не состоялся бы ни один эфир.

Сейчас смотрят

— Зрители знают журналистов и ведущих, видят работу операторов, но вряд ли задумываются о том, кто организует их работу. Расскажите, чем занимается служба координации новостей? Как бы вы объяснили свою работу человеку, который никогда не был за кулисами телевизионного производства?

— Служба координации новостей делает так, чтобы все крутилось и вертелось. У редакторов, журналистов, продюсеров постоянно есть какие-то идеи и задачи, которые в конце концов должны реализоваться на экране. Быть интересными для зрителя. Почему мы координация? Чтобы журналистская идея стала телевизионным материалом, я должна укомплектовать съемочную группу — кто водитель, кто оператор, какая техника нужна и привлечь к процессу службу ТЖК. В конце концов график съемок сам себя не составит. При входе в мой кабинет недавно висел график на 24.02.2022. Делали ремонт и его переместили в надежное место.

Это все как в супермаркете: покупатели видят кассиров, консультантов и администраторов. Но товары сами по себе на полках не появляются. Их нужно заказать, привезти, проверить, разложить. Координация — это еще такая мастерская Санты – я слежу за тем, чтобы всем хватило гномов и повозок с оленями.

О том, как объяснить человеку, который никогда не был за кулисами, что такое координация. То рядовому зрителю оно, скорее всего и не надо, пусть наслаждаются тем, что мы выдаем в эфир. А вот как объяснить семье, что у мамы ненормированный рабочий день, все время говорит по двум телефонам и даже сериал дома смотрит с ноутбуком – совсем другая история.

— В вашей профессии каждая минута может иметь значение. Когда происходит важное событие, именно вы должны одной из первых включиться в работу, чтобы съемочная группа как можно скорее оказалась на месте. Что происходит в эти первые минуты? Как от вашего первого решения запускается весь механизм создания новостей?

– Как я уже сказала, я всегда на связи. Буквально сплю с телефоном, семья, конечно, ревнует. Но если отбросить шутки, я благодарна своим родным, что они понимают важность и специфику моей работы. Во-вторых, также на связи все участники производственного процесса (операторы, журналисты, редакторы, водители, гримеры, костюмеры, инженеры и все-все-все). Это главное наше правило – всегда быть на связи.

Ибо правильно спланированное рабочее время каждого сотрудника является залогом успешного рабочего дня для всей команды, а также подготовки новостных материалов. С моей стороны это выглядит так: прилетает заявка на выезд, я сразу собираю съемочную группу и отправляю куда надо. Может показаться, что все просто. Но кое-где на все меньше пяти минут. Для тех, кто любит экстрим и адреналин – добро пожаловать ко мне. Никакие банджо-джампинги вам потом не понадобятся. Вы будете ценить покой и время с семьей.

— Новости невозможно полностью спланировать. Иногда одновременно происходит несколько важных событий, каждое из которых требует немедленного присутствия съемочной группы. Как вы действуете в таких ситуациях? Как вы находите решение, когда всем все нужно одновременно и срочно?

— Просто выполняю свои обязанности. Надо – значит, делаем. Здесь нет никаких секретов. Каждая задача должна быть выполнена быстро и качественно. В этом и есть магия телевидения и моя работа в частности. Есть четкие алгоритмы, отработанные годами. Я уже за все это время стандартизировала любую нестандартную ситуацию, у меня стандартные бывают только по праздникам.

В коллективе ходит шутка, что я могу дозвониться сотруднику даже на выключенный телефон. Но если без шуток – все наши люди понимают важность работы и знают, если я звоню ночью/в выходной/в отпуск – значит, у нас сложная ситуация и нужно поддержать коллег и выйти на работу.