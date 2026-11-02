Люди, які створюють новини: Мария Малевская о работе военного корреспондента

Накануне Дня работников радио, телевидения и связи, который отмечается 16 ноября, редакции телемарафона Єдині новини объявили о запуске совместного спецпроекта Люди, які створюють новини.

Инициатива призвана раскрыть закулисные круглосуточные вещания и познакомить украинцев с теми, кто держит информационный щит страны в условиях полномасштабной войны: журналистами, операторами, редакторами, ведущими, режиссерами, продюсерами и техническими специалистами.

Интервью Марии Малевской, военной корреспондентки Вікна-новини — читайте на Фактах ICTV.

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Быть свидетелем истории

— Вы работаете на Вікнах с 2008 года, а войну освещаете еще с 2014-го. Как за это время поменялось ваше понимание профессии журналиста? Стал ли другим смысл работы после начала полномасштабного вторжения?

— Как и большинство украинцев, я не понимала серьезности происходящего. Даже работая на фронте. Даже утром 24 февраля, когда мы, отсняв первые поврежденные российскими обстрелами жилые дома Харькова, поехали в сторону КПВВ Гоптивка на границе с РФ — посмотреть, что там. Здесь я бьюсь головой о стол от собственной тупости, но рассказываю это для понимания, насколько я не осознавала серьезности, даже когда уже началось полномасштабное вторжение. Нечего и говорить о годах с 2014 по 2022 год.

Днем 24 февраля мы включались в прямой эфир из кольцевой Харькова на Северной Салтовке: приехав к этим прописным буквам Харьков мы увидели там подбитую российскую МТЛБ и рядом с ней — 4 тела россиян. Одно из них было женское. Рядом были разбросаны российские сухпаи, документы, военники. Я поговорила с нацгвардейцами, которые были рядом, и уже через несколько минут показывала это на всю страну, без понятного заранее текста — я просто комментировала все, что видела. Я посмотрела на дорогу, это выезд из Харькова, и увидела расстрелянную Ниву, рядом лежало тело мужчины, стояла женщина – люди пытались уехать из города.

После этого включения мне позвонила редактор, которая в этот момент была в эфирной, она плакала. Сказала, что осознала, что происходит только после нашего включения. После этих ее слов, кажется, осознала и я: это была российская техника с уже входившими в Харьков оккупантами, но их удалось остановить. В этот момент все, что я снимала на фронте предыдущие годы, словно грохнуло и перевернулось во мне.

Я поняла, что все снятые нами кадры, включая съемки разведений войск, например, это документирование преступления против миллионов людей. Самое страшное преступление. Какое россияне будут пытаться скрыть — как они уже через несколько дней будут делать в моем родном Мариуполе: перебивая вышки мобильной связи, объявляя охоту на Мстислава Чернова и его команду, а потом рассказывая, что на кадрах рожениц Чернова и Малолетки — актрисы.

Наша миссия, поняла я тогда, — не дать россиянам скрыть ни один из эпизодов этого огромного преступления. Не дать им обмануть весь мир и сказать, что жертва сама виновата. Что, в принципе, как мы видим сейчас, в конце 2026 года и происходит.