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В метро Киева человек упал на рельсы

В Киеве сегодня на красной ветке метро было временно остановлено движение поездов через человека, упавшего на рельсы.

Остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро Святошин, сообщает Киевский метрополитен, передает Укринформ.

Читайте: Во Львове на железнодорожных путях нашли тело женщины

Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Киеве на станции Контрактовая площадь иностранец кинулся под поезд метро. Мужчина остался жив.

Фото: УНИАН

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