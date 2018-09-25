У метро Києва людина впала на колію

У Києві сьогодні на червоній гілці метро було тимчасово зупинено рух поїздів через людину, яка упала на колію.
Зупинка поїздів сталася через падіння людини на колію на станції метро Святошин, повідомляє Київський метрополітен, передає Укрінформ.
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Рух поїздів зупинився на декілька хвилин, після чого був відновлений.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на станції Контрактова площа іноземець кинувся під поїзд метро. Чоловік залишився живий.
Фото: УНІАН
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