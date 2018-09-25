PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У метро Києва людина впала на колію/

У метро Києва людина впала на колію

У Києві сьогодні на червоній гілці метро  було тимчасово зупинено рух поїздів через людину, яка упала на колію.

Зупинка поїздів сталася через падіння людини на колію на станції метро Святошин, повідомляє Київський метрополітен, передає Укрінформ.

Читайте: У Львові на залізничних коліях знайшли тіло жінки

Рух поїздів зупинився на декілька хвилин, після чого був відновлений.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на станції Контрактова площа іноземець кинувся під поїзд метро. Чоловік залишився живий.

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У столичному метро іноземець кинувся під потяг
Зміни метро
Українське метро: як нова вартість проїзду вплине на якість та шлях автоматизації
Після параду на станції метро Хрещатик виник колапс через наплив пасажирів
Метро в Києві
Пожежа, затоплення чи обвал. У метро встановлять датчики виявлення НС
На День Незалежності метро працюватиме довше
Метро в Києві
У метро Києва хочуть показувати час до прибуття наступного поїзда
Зелені жетони
Киянин назбирав 2300 старих жетонів і приніс на обмін
Метро на Виноградар: проект на будівництво затверджено
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка