У Києві на Оболоні дві неповнолітні дівчини гуляли по даху дев’ятиповерхового будинку.

Цей момент зняли небайдужі місцеві жителі. Відповідні фото і відео опублікували у Facebook. Одна з дівчат знімала на даху другу на камеру.

Більш активна ровесниця небезпечно звішувати ноги, бігала, стрибала і не боялася, що будь-який неакуратний рух міг закінчитися летальним результатом.

– Шановні батьки, цих двох дівчат-підлітків, проведіть, будь ласка, виховну бесіду своїм дітям. Серце завмирає бачити таке недбале ставлення до свого життя. Фото або відео вже точно не варто таких ризиків. Будинок, на якому гуляють діти, Маршала Малиновського, 13Б, – повідомила автор матеріалу Яна.

У коментарях вона уточнила, що викликала поліцію, яка приїхали через три хвилини. Правоохоронці знайшли вихід на дах, зняли дівчаток, потім стояли і розмовляли біля машини.



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До речі, в Астані маленька дитина випала з балкона десятого поверху, проте його зловив сусід, що живе поверхом нижче.