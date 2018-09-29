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Землетрясение в Индонезии: более 380 жертв и 540 раненых

Землетрясение в Индонезии унесло жизни 384 людей, и это цифра продолжает расти.

Агентство по стихийным бедствиям Индонезии подтвердило гибель 384 человек, передает BBC News.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало цунами в городе Палу, столице провинции Сулавеси.

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Жертвами стихийного бедствия стали 384 человека, а 540 человек получили ранения.

Количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших, сообщает Интерфакс.

Отсутствие электроснабжения сильно осложняет  спасательные работы. На основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.

Ранее Факты ICTV писали, что на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла.

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