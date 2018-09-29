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Землетрус в Індонезії: понад 380 жертв і 540 поранених

Землетрус в Індонезії забрав життя 384 людей, і це цифра продовжує зростати.

Агентство зі стихійних лих Індонезії підтвердило загибель 384 осіб, передає BBC News.

28 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5, який викликав цунамі в місті Палу, столиці провінції Сулавесі.

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Жертвами стихійного лиха стали 384 людини, а 540 осіб отримали поранення.

Кількість жертв може збільшуватися, оскільки, за даними з місця події, на береговій лінії продовжують знаходити тіла загиблих, повідомляє Інтерфакс.

Відсутність електропостачання сильно ускладнює рятувальні роботи. На основну дорогу, що веде в місто, стався зсув, і вона зараз блокована.

Раніше Факти ICTV писали, що на японському острові Хоккайдо стався потужний землетрус магнітудою 6,7 бала.

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