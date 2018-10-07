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У Нью-Йорку розбився весільний лімузин: загинули 20 осіб

У Нью-Йорку (США) весільний лімузин потрапив у масштабну аварію. Внаслідок чого загинуло 20 осіб.

У лімузині проходила весільна вечірка, пише The New York Times.

Лімузин врізався в інший автомобіль і збив людей на парковці поруч з магазином.

Читайте: У Києві лоб у лоб зіткнулися авто – є постраждалі

Менеджер магазину розповіла, що автомобіль, ймовірно, рухався зі швидкістю близько 100 км/год.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківські області автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та протаранив автобус. Водій легковика загинув на місці.

Фото: Скріншот з відео

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