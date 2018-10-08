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Перепрыгнул через забор: во Франции бык убил женщину

Во время бычьей гонки на фестивале Aigues-Mortes в французском городе Эг-Морт бык убил женщину.

Об этом сообщает BBC.

Муж и жена из Канн смотрели бычью гонку. Бык перепрыгнул через забор, который отделял публику от сцены.

Затем он подкинул женщину рогами на несколько метров в воздух. Она упала на голову.

Женщину госпитализировали вертолетом, но она скончалась в больнице.

Согласно некоторым сообщениям, женщина была предупреждена другими наблюдателями об опасности нахождения прямо возле забора. Но она проигнорировала данное замечание.

Читайте: В Нью-Йорке разбился свадебный лимузин: погибли 20 человек

К слову, в Запорожской области огромный бык едва не заколол 72-летнюю женщину.

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