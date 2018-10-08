Під час бичачої гонки на фестивалі Aigues-Mortes у французькому місті Ег-Морт бик убив жінку.
Про це повідомляє BBC.
Чоловік і дружина з Канн дивилися бичачу гонку. Бик перестрибнув через паркан, який відділяв публіку від сцени.
Потім він підкинув жінку рогами на кілька метрів у повітря. Вона впала на голову.
Жінку госпіталізували вертольотом, але вона померла у лікарні.
Згідно з деякими повідомленнями, жінка була попереджена іншими спостерігачами про небезпеку знаходження прямо біля паркану. Але вона проігнорувала це зауваження.
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До речі, у Запорізькій області величезний бик ледь не заколов 72-річну жінку.
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