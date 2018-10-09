У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого, а потім розчленив його, щоб приховати сліди злочину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначено, що 17 вересня у Новокадацькому районі Дніпра у водоймі були виявлені фрагменти людського тіла, а саме голову і руки. Особистість померлого встановили, ним виявився 42-річний місцевий житель.

У ході досудового розслідування поліцейські оголосили у розшук можливого підозрюваного у скоєнні вбивства.

– 8 жовтня 32-річного дніпрянина, раніше судимого за скоєння умисного вбивства, затримали, коли він намагався виїхати за межі міста Дніпро на приміському автобусі. Зараз зловмисникові повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, затриманий зізнався, що скоїв убивство на ґрунті раптової агресії під час спільного розпивання алкогольних напоїв, а потім кухонним ножем розчленував труп, щоб було легше позбутися тіла і приховати сліди.

Читайте: Ремонтував вікна і розбився – у Києві чоловік впав з 13-го поверху

До речі, у Мексиці заарештували подружжя, яке вбило близько 20 жінок і розчленовувало.